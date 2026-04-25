Surcharge musculaire pour Mbappé : le Real Madrid et les Bleus en suspens avant les examens

Kylian Mbappé a quitté le terrain à la 80e minute du match nul concédé par le Real Madrid face au Betis Séville (1-1), vendredi 25 avril, en raison d’une surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Le club madrilène a confirmé le diagnostic à l’issue de la rencontre, en précisant que des examens complémentaires étaient nécessaires pour établir un pronostic.

L’attaquant français, 27 ans, a interrompu sa course sans contact adverse et réclamé son remplacement à son entraîneur Alvaro Arbeloa, avant de céder sa place à l’Espagnol Gonzalo Garcia. Aucune blessure apparente n’a été constatée sur le moment, mais la survenue du problème sans choc oriente vers une atteinte musculaire.

Une fin de saison sous surveillance médicale

La blessure de vendredi soir survient après plusieurs mois difficiles sur le plan physique pour le capitaine des Bleus. Depuis la fin 2025, Mbappé a enchaîné les pépins : entorse au genou gauche en décembre, puis rechute ayant entraîné son absence lors du barrage retour de Ligue des champions face au Benfica en février 2026. À chaque reprise, le staff du Real Madrid a dû gérer son retour à la compétition avec précaution.

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Cette nouvelle alerte survient à trois semaines d’un déplacement sur la pelouse de l’Espanyol (3 mai), puis d’un clasico contre le FC Barcelone qui pourrait mathématiquement sceller le sort du titre en Liga en cas de défaite madrilène.

La Coupe du monde 2026 en toile de fond

Au-delà de l’agenda du club, la préparation de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 retient l’attention. Les Bleus ouvrent leur tournoi le 16 juin face au Sénégal, en Amérique du Nord. Mbappé, pièce maîtresse du dispositif tricolore, doit aborder cette échéance dans un état physique optimal.

Les résultats des examens médicaux, attendus dans les prochains jours, détermineront la durée de son indisponibilité et le nombre de matchs de fin de saison qu’il sera en mesure de disputer avec le Real Madrid avant la trêve internationale.