La Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) a décidé d’obliger sa clientèle à régler ses factures impayées. En effet, elle lance une opération de recouvrement de ses créances dès le lundi 28 mars 2022. L’opération est baptisée « Recouvrement commando ». Elle concerne bien entendu « les clients Moyenne et Basse tension (MT-BT) qui détiennent encore des factures de consommation d’énergie électrique impayées ».

Pour éviter tout désagrément

La SBEE invite donc tous ses clients débiteurs à se rapprocher au plus tôt de ses guichets pour s’acquitter de leurs factures afin d’éviter tout désagrément. Elle informe sa clientèle que différentes mesures sont prévues dans ses agences et guichets pour lui faciliter le paiement. Rappelons que l’Etat béninois a délégué depuis quelques années, la gestion de la Société béninoise d’énergie électrique à Manitoba Hydro International Ltd, une société canadienne. Le gouvernement béninois avait justifié sa décision par le désir de consolider les réformes en cours à la Sbee pour assurer durablement la bonne gestion de la société afin que celle-ci puisse offrir de meilleurs services aux consommateurs.

Ce n’est pas une privatisation

Le choix de la Manitoba Hydro International Ltd a été rendu public lors du conseil des ministres du mercredi 11 septembre 2019. Le gouvernement a indiqué dans la foulée que le contrat de gestion déléguée n’est pas synonyme de privatisation de la Sbee. Selon ses explications, l’entité prendra la responsabilité de la gestion de la structure des mains de l’Etat en suivant un certain nombre de critères. La rémunération de la Manitoba Hydro International Ltd dépendra de ses performances, ajoutait-il avant de réitérer que la Sbee « ainsi que son patrimoine restent et demeurent la propriété de l’État béninois ».