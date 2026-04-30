Classement RSF 2026: le Bénin recule de 21 places sur la liberté de la presse

L’organisation Reporters sans frontières a rendu public, jeudi 30 avril 2026, son classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Le Bénin y enregistre un recul marqué, passant de la 92ᵉ position en 2025 à la 113ᵉ en 2026.

D’après les données publiées par RSF, le pays obtient un score global de 47,39 points, contre 54,60 un an plus tôt, sur un total de 180 États évalués. Cette baisse le place désormais derrière plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso, la Guinée et le Nigeria, tout en restant devant les Philippines, le Liban et Israël.

Un environnement médiatique jugé fragilisé

Dans son rapport, Reporters sans frontières relève une réduction de la marge d’expression des professionnels des médias au Bénin. L’organisation décrit un secteur pluraliste, mais confronté à des difficultés économiques structurelles, notamment l’absence de grands groupes de presse solides.

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RSF pointe également des pratiques qui affecteraient l’indépendance éditoriale. « La liberté de ton des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin », indique l’organisation, évoquant aussi des mécanismes de contrôle au sein des médias publics.

La situation de journalistes au centre des critiques

Le rapport met en avant la détention de deux journalistes comme facteur déterminant du recul du Bénin dans le classement. RSF cite notamment le cas de Hugues Comlan Sossoukpè, présenté comme fondateur du média en ligne Olofofo, arrêté en Côte d’Ivoire puis transféré au Bénin en juillet 2025, où il est détenu.

L’organisation mentionne par ailleurs le fonctionnement de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB), indiquant que ses contenus seraient soumis à une validation préalable par un organe incluant des représentants du pouvoir exécutif. Au sommet du classement 2026 figurent la Norvège, les Pays-Bas et l’Estonie, avec des scores supérieurs à 88 points. À l’opposé, la Chine, la Corée du Nord et l’Érythrée occupent les dernières positions.