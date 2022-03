La flambée des prix de l’essence, du pétrole, du gas-oil et du gaz est due en partie à la guerre entre l’Ukraine et la Russie. C’est du moins ce qu’a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji lors de son point de presse hier mercredi 02 mars 2022, juste après le conseil des ministres. A l’en croire, cette situation qui prévaut en Ukraine « a déjà provoqué une hausse des prix au plan mondial à telle enseigne que certains grands producteurs qui ont pris l’habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leurs populations depuis toujours ont été confrontés à cette réalité et ont été obligés d’ajuster leurs prix ».

« Si le gouvernement n’avait pas agi… »

Il trouve que cette guerre ayant des répercussions au niveau mondial, la hausse des prix des produits pétroliers ne pouvait donc que se constater également au Bénin. Mais ces prix auraient connu une hausse plus importante si « le gouvernement n’avait pas agi pour atténuer en apportant des subventions afin que les populations ne soient pas obligés de débourser beaucoup plus que ce qu’elles déboursent actuellement, ou vont débourser dans les prochains jours » croit savoir Wilfried Léandre Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement a préféré préparer ses compatriotes à une augmentation plus importante des prix de ces produits pétroliers si la guerre en Ukraine se poursuivait.

Si « cette situation malheureuse se poursuit, les prix vont continuer à grimper«

« Le gouvernement du Bénin a particulièrement raison d’en appeler plus tôt au retour à la paix parce que si rien n’est fait et que cette situation malheureuse se poursuit, les prix vont continuer à grimper à moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser, ce qui n’est pas gagné d’avance » a déclaré l’ancien journaliste. Rappelons que la Russie est l’un des plus grands producteurs de gaz au monde. Depuis que ce pays a déclaré la guerre à l’Ukraine, une pluie de sanctions occidentales s’abat sur lui, mais visiblement, ces mesures punitives n’émoussent pas l’ardeur du maître du Kremlin Vladimir Poutine.