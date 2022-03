« Notre déclaration en tant que parti appartenant à l’opposition se fera dans les tout prochains jours » annonçait Iréné Agossa lors d’une récente interview accordée au journal le Matinal. La date est enfin connue. C’est le samedi prochain que Restaurer la Confiance fera officiellement sa déclaration d’appartenance à l’opposition au régime de Patrice Talon . L’information a été donnée via une publication sur la page facebook de la formation politique.

La manifestation aura lieu à Djougou

« Les militantes et militants RLC se retrouveront le samedi 02 avril 2022 à la maison des jeunes de Djougou pour faire, conformément à la loi portant statut de l’opposition au Bénin leur déclaration publique d’appartenance à l’opposition » peut-on lire sur le réseau social. Rappelons que le parti a obtenu son récépissé définitif le 24 mars 2022. C’est le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique qui l’a délivré via un arrêté.

Le parti Restaurer l’Espoir devient donc la 16ème formation politique enregistrée au ministère de l’intérieur depuis l’avènement de la réforme du système partisan. Son président Iréné Agossa avait participé à la présidentielle du 11 avril 2021, en tant que colistier de Corentin Kohoué, l’ancien préfet du Mono-Couffo. Le duo est arrivé troisième derrière les duos FCBE (Soumanou Djemba-Hounkpè) et (Talon-Talata).