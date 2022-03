L’ancienne candidate à la présidentielle en France Ségolène Royal est au Bénin. Elle a visité hier jeudi 10 mars, l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ». L’ex-ministre de l’écologie, du développement durable et de l’Energie a revu de plus près sur leur terre d’origine, les 26 trésors royaux restitués par son pays la France au Bénin. Elle a aussi admiré le talent des artistes contemporains. La femme politique ressort de l’exposition avec une « vive émotion ».

« Comme le disait Victor Hugo, il faut vivre poétiquement »

« Vraiment on ressent une très très vive émotion devant tous ces objets, que ce soit les objets du passé, du présent, les objets du futur, parce que c’est la vie finalement qui est dedans. Comme le disait Victor Hugo, il faut vivre poétiquement. Eh bien, finalement le Bénin illustre ça bien avant Victor Hugo » a déclaré l’ex-challenger de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007 en France au micro de Radio Bénin. Pour elle, cette articulation entre les objets du passé et les objets contemporains « nous rappelle que la création artistique est à la fois ancrée dans la culture et dans l’histoire, mais est tournée vers le futur grâce à l’imagination des artistes ».

Avant Ségolène Royal c’est une autre célébrité qui avait visité l’exposition. Il s’agit de l’ex-joueur du FC Barcelone Samuel Eto’o. L’actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a été reçu par les ministres des sports Oswald Homéky et de la culture Jean-Michel Abimbola.