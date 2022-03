Un agent de sécurité a été condamné, ce lundi 28 février 2022, à 15 ans de prison par le tribunal d’Abomey-Calavi pour avoir tué sa mère considérée comme étant l’auteure de tous ses maux et du décès de sa femme. C’était au cours de la session criminelle du tribunal d’Abomey-Calavi.

Selon Frissons Radio, le jeune de 35 ans a estimé que sa mère est la cause de ses malheurs. A la barre, rapporte le média, le mis en cause a affirmé que «plusieurs spiritualistes m’ont confié que ma mère est à l’origine de mes multi-problèmes dont le décès de ma femme». Les faits remontent à 2018. L’agent de sécurité, auteur du meurtre de sa mère, a été dénoncé par son propre fils qui a entendu les cris de détresse de sa grand-mère. Lors du procès de ce lundi 28 février 2022, il a reconnu les faits et a imploré la clémence du juge. Le Procureur Robert Codjo a requis la perpétuité contre le mis en cause. La défense a plaidé la clémence du juge et il sera condamné à 15 ans de prison.

