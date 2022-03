La police républicaine a interpellé 22 personnes récemment. Elles ont été présentées, ce mercredi 2 mars 2022 à Porto-Novo, au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou. Après leur audition par le Procureur spécial, 17 présumés cybercriminels ont été déposés à la prison civile de Akpro Missérété et cinq (05) ont été relaxés et sont rentrés libres chez eux.

Des présumés cybercriminels en prison. 17 présumés cybercriminels sont placés sous mandat de dépôt après leur audition par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou le mercredi 02 mars 2022 au siège de la Haute juridiction à Porto-Novo. Selon Frissons radio, ils étaient 22 à être présentés au Procureur spécial de la CRIET, Mario Mètonou.

Après les avoir écoutés, le procureur spécial a décidé de placer 17 des 22 présumés cybercriminels en détention provisoire. Ces 17 présumés cybercriminels sont déposés à la prison civile de Akpro Missérété en attendant que la date de leur procès ne soit fixée dans les jours à venir par la Haute juridiction. Ils sont poursuivis pour «escroquerie via internet et blanchiment de capitaux» .