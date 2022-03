Le mouvement sportif béninois gratifié d’une enveloppe financière. Ce vendredi 18 mars 2022 à Cotonou, a eu lieu la cérémonie de remise de subvention de l’Etat aux Fédérations et associations sportives en présence entre autres du ministre des sports, Oswald Homéky , du Directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia et de l’ensemble du mouvement sportif national. Selon Radio Bénin, au total 1.357.500.000 francs CFA ont été distribués à l’ensemble des Fédérations et associations sportives. Comme au cours des années précédentes, les acteurs du sport national reçoivent l’appui de l’Etat avant la fin du premier trimestre.

La remise de subvention de l’Etat au mouvement sportif béninois avant la fin du premier trimestre a réjoui le Directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia qui, selon lui, «réalise avec bonheur que l’octroi des subventions intervient 48 heures après la prise par le gouvernement de l’importante décision de la levée des mesures de restriction de l’organisation des manifestions sportives». Pour Bonaventure Coffi Codjia, cela «vient donc à point nommé. Des Fédérations sportives dotées de moyens financiers nécessaires pourront convenablement organiser les compétitions sportives au plan national» afin de permettre aux sportifs de «prendre part aux compétitions à l’échelle régional, continental et mondial».

Le ministre des sports, Oswald Homéky de son côté a tenu à saluer l’adhésion des acteurs aux différentes réformes engagées par le gouvernement dans le secteur du sport. Pour la première autorité du sport béninois, «nous voulions enclencher une marche progressive vers la professionnalisation ». « Cette marche a commencé. Certaines Fédérations vont un peu plus vite que les autres mais dans l’ensemble je note une adhésion à cette démarche en définitive » a précisé le ministre des sports. Il a fait savoir qu’ «il n’est pas possible que les subventions de l’Etat couvrent l’entièreté des besoins d’une Fédération quelconque».