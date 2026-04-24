Liga : accroché par le Betis, le Real Madrid voit le titre s'éloigner

Le Real Madrid a concédé un match nul (1-1) sur la pelouse du Real Betis, vendredi 24 avril, à l’Estadio La Cartuja de Séville, lors de la 33e journée de Liga. Vinícius Júnior avait ouvert le score dès la 17e minute, mais Héctor Bellerín a arraché l’égalisation à la 90+4e, privant le club madrilène de trois points qui auraient maintenu la pression sur le FC Barcelone.

Un scénario cruel pour les Merengues

La soirée semblait pourtant bien engagée pour le Real Madrid. Sur une frappe de Federico Valverde repoussée par le gardien Vallés, Vinícius Júnior récupère le ballon et l’expédie au fond des filets. Les hommes d’Álvaro Arbeloa, privés de Thibaut Courtois, Rodrygo et Éder Militão, contrôlent ensuite sans forcer, protégés par plusieurs interventions décisives d’Andriy Lunin dans les buts, notamment face à Cédric Bakambu à la 45+1e puis face à Cucho Hernández à la 66e.

Un but de Kylian Mbappé est refusé à la 53e pour hors-jeu. L’attaquant français, meilleur buteur de Liga avec 24 réalisations selon les données officielles de la compétition, multiplie les occasions manquées avant de quitter le terrain sur blessure à la 81e, rejoint peu après par Brahim Díaz. Sur la dernière action du match, une mauvaise relance de la défense madrilène profite à Bellerín, dont la frappe à l’entrée de la surface trompe Lunin et arrache le point du nul au Betis.

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Le Barça aux commandes, le Clasico en ligne de mire

Avant ce match, le FC Barcelone devançait déjà le Real Madrid de neuf points au classement de Liga. Avec ce nul, l’écart se réduit à huit points, mais pourrait grimper si les Catalans s’imposent ce samedi à Getafe lors de la 33e journée. Il ne reste plus que six rencontres à disputer pour les deux clubs.

Le calendrier du Real Madrid se resserre : les Merengues se déplacent à Barcelone pour y affronter l’Espanyol le 3 mai, avant de recevoir le FC Barcelone au Bernabéu le 10 mai pour le Clasico. Une victoire catalane au Metropolitano ce samedi pourrait mathématiquement réduire à presque rien les chances madrilènes de titre avant même cette confrontation directe.