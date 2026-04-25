Bénin : Des tensions internes menacent l’Ag du Conseil National des Supporters

À quelques jours de l’échéance du 30 avril 2026, le Conseil National des Supporters du Bénin (CNS-B) fait face à des tensions internes susceptibles de perturber la tenue de son assemblée générale extraordinaire. Cette réunion, prévue pour aligner l’organisation sur les exigences de la loi adoptée en juillet 2025, est contestée par une partie de ses membres.

Le CNS-B, structure faîtière des associations de supporters au Bénin, se retrouve ainsi dans une phase critique, alors que la mise en conformité avec le nouveau cadre légal s’impose à toutes les organisations de ce type.

Contestations autour de la tenue de l’assemblée

Selon des informations internes au CNS-B, des divergences persistent au sein du Bureau exécutif, notamment autour du leadership de son président, Léopold Houankoun. Ces tensions ne sont pas nouvelles. Plusieurs mois auparavant, des tentatives visant à écourter son mandat avaient déjà été signalées, sans aboutir, après des interventions d’instances supérieures appelant au maintien de la stabilité.

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À l’approche de l’assemblée générale extraordinaire, certaines voix s’opposent désormais à la tenue de cette rencontre, pourtant motivée par une obligation légale. Des attitudes de boycott auraient été observées, traduisant une volonté de bloquer le processus engagé. Cette situation pourrait compromettre la capacité de l’organisation à respecter les délais fixés par les autorités. Aucune communication officielle du CNS-B n’a, à ce stade, précisé les raisons détaillées de ces contestations.

Un impact possible sur les activités des supporters

Malgré ce climat interne, le président en exercice continuerait d’assurer les activités du CNS-B, notamment la mobilisation des supporters lors des rencontres sportives, en coordination avec le ministère des Sports et les fédérations.

Toutefois, la persistance des divisions pourrait fragiliser l’organisation à court terme, en particulier à l’approche d’échéances sportives importantes pour les équipes nationales. Le bon fonctionnement du CNS-B reste en effet un élément structurant de l’encadrement des supporters lors des compétitions officielles.

Face à cette situation, certains acteurs du mouvement sportif appellent à une intervention des autorités compétentes afin de garantir la tenue de l’assemblée et d’éviter un blocage institutionnel. Sauf évolution de dernière minute, l’assemblée générale extraordinaire devrait se tenir avant le 30 avril 2026, date limite fixée pour la mise en conformité des organisations concernées par la réforme.