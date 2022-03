Le comédien américain Bill Cosby âgé de 84 ans faisait face à de nouvelles accusations de viol. Selon la plainte au civil qui a été déposée le jeudi 14 octobre 2021, l’accusatrice du nom de Lili Bernard affirmait que Bill Cosby lui avait donné un rendez-vous à l’hôtel Trump Taj Mahal d’Atlantic City, pour la présenter à un producteur, dans les années 90. Elle affirme ensuite avoir été droguée puis agressée par le comédien et producteur Bill Cosby. Lire la suite.

Mais il n’a désormais plus rien à craindre. La Cour suprême des États-Unis a annoncé lundi sans plus de commentaire qu’elle n’examinerait pas l’affaire d’agression sexuelle de Bill Cosby. L’acteur et producteur reste donc libre de ses mouvements. Les récentes affaires de viol ont ruiné la réputation du producteur afro-américain. Lors de l’annonce de la nouvelle affaire, son porte-parole Andrew Wyatt s’était insurgé : « il s’agit d’une nouvelle tentative d’abuser de la procédure judiciaire, en ouvrant les vannes à des personnes qui n’ont jamais présenté une once de preuve, de témoignage, de vérité ou de faits pour étayer leurs allégations ».

À l’annonce de la décision de la Cour suprême, ce dernier a une nouvelle fois réagi : « C’est vraiment une victoire pour M. Cosby, mais cela montre que tricher ne vous mènera jamais loin dans la vie, et la corruption qui règne au sein du bureau du procureur du comté de Montgomery a été portée au centre de la scène mondiale ». Selon lui, Cosby reste en bonne santé bien qu’il soit légalement aveugle. Il a affirmé que « beaucoup de gens souhaitent effectuer des projets avec lui ». Il envisage même une dernière tournée de stand-up avant sa retraite définitive du showbiz.