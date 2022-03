Parti Bloc Républicain voit d’un très bon œil les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Une flambée des prix qui a pour corollaire la cherté de la vie. Dans un communiqué signé de son porte-parole Janvier Yahouédéhou, le parti de la mouvance présidentielle a salué des mesures « salvatrices et courageuses ». Il est convaincu que l’ensemble de ces décisions, « qui s’ajoute aux différents programmes de soutien de la crise liée à la Covid-19, constitue une réponse efficace et adaptée à la conjoncture mondiale ».

Pour l’atténuation et la soutenabilité des prix

Pour que ces mesures aient l’effet escompté, c’est-à-dire l’atténuation et la soutenabilité des prix, la formation politique « lance un appel patriotique aux opérateurs économiques et à toutes les structures concernées » afin qu’ils les appliquent et veillent à leur suivi. Ils sont donc invités à jouer convenablement leur partition pour l’atteinte des objectifs visés par lesdites mesures.

Rappelons que les syndicats ont organisé des meetings de protestation contre la cherté de la vie en février dernier. Ils avaient condamné l’inaction du gouvernement face à la flambée des prix sur le marché. La réponse de l’exécutif à travers ses différentes mesures est diversement appréciée par ces partenaires sociaux.