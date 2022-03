La jeune femme qui a accusé Chris Brown d’agression sexuelle sur un yacht amarré devant la maison de Diddy en décembre 2020 a envoyé un message au rappeur. Selon une publication qui a été faite par le rappeur américain, la femme voudrait encore avoir de l’intimité avec lui malgré les accusations qu’elle a formulées contre lui. On retient de la publication du chanteur de R&B que son accusatrice a continué à lui envoyer des message et des photos érotiques lui demandant ouvertement d’avoir des relations sexuelles avec elle.

Le chanteur américain a diffusé la conversation sur le réseau social accompagné d’un commentaire indiquant qu’il n’a plus besoin de preuve. « Plus besoin de me traîner dans la boue. CLAIREMENT VOUS POUVEZ TOUS VOIR », a-t-il laissé entendre. Chris Brown a clairement martelé qu’il allait intenté une action contre son accusatrice pour laver son honneur.

« Mon équipe et moi engageons une action en justice »

« Non, voyons s’ils ont la même énergie qu’ils avaient pour me détruire, pour raconter la vraie histoire. Mon équipe et moi engageons une action en justice dans cette situation. Vous ne jouez pas avec des gens qui vivent comme ça. THX TEAM BREEZY. », a-t-il poursuivi. Rappelons que selon la plainte déposée par la fille, le rappeur l’aurait violentée et violée.