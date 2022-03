La Corée du Nord fait parler d’elle une fois de plus. Ces dernières semaines, le pays dirigé par Kim Jong-un multiplie les tests de missiles. Une activité qui n’avait jamais été aussi intensive par le passé. Le week-end écoulé, la Corée du Nord a effectué son 9è tir de « missile balistique » depuis le début de l’année 2022. Une situation qui inquiète son voisin du sud qui se prépare à désigner demain son prochain président. Ce mardi, la Russie a affirmé par la voix d’un officiel russe qu’elle comprenait les tirs de missiles répétés effectués par Pyongyang.

Ce n’est plus un secret. Depuis le début de cette année, Pyongyang a repris a un rythme effréné les tests de ses missiles. A ce jour, le pays a déjà effectué neufs tests. Au cours du mois de Janvier, Pyongyang avait testé son plus puissant missile depuis 2017. A la suite de ce test, d’autres ont été effectués par le pays dirigé par Kim Jong-un qui semble décidé à aller au bout de son programme. Ces tirs répétés ont été sans cesse critiqué par son voisin, la Corée du Sud qui estimait fin janvier que la Corée du Nord était « proche de rompre le moratoire » sur les essais missiles balistiques intercontinentaux et nucléaires.

Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères dont les propos ont été repris par l’agence RIA a affirmé mardi que son pays comprenait la décision de Pyongyang d’effectuer ses tests de missiles de façon répété. Piotr Ilitchiov, puisque c’est de lui qu’il s’agit a estimé les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne ne devraient pas reprendre sur conditions. A l’en croire, les activitiés militaires conjointes entre les USA et la Séoul se sont intensifiées au moment où Pyonygang a mis en pause ses tests de missiles.