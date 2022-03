Le verdict est tombé dans l’affaire dite «délivrance de passeports béninois aux camerounais». La Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, ce lundi 07 mars 2022 au siège de la Haute juridiction à Porto-Novo, selon Frisson Radio, la Secrétaire de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, Madame Brigitte Adjagba à 5 ans de prison dont 2 fermes, trois ans assortis de sursis et une amende de 2 millions francs CFA . La Cour, avant de rendre son verdict, a requalifié les faits d’«abus de fonction » en « complicité d’abus de fonction» et l’a déclarée coupable. Quant au Chef quartier d’’Avotrou, la CRIET a requalifié les faits de «complicité d’Abus de fonction» et l’a condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

L’agent de la mairie de Cotonou et le propriétaire d’une entreprise de mobile money en face de la Direction de l’Immigration et de l’Emigration ont été déclarés coupables des faits de «complicité d’abus de fonction». Pour ces faits, la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme a infligé à l’agent de la mairie de Cotonou une peine d’emprisonnement de cinq ans ferme avec une amende de 5 millions de Francs Cfa. Le propriétaire d’une entreprise de mobile money en face de la Direction de l’Immigration et de l’Emigration par contre a écopé de 5 ans de prison dont 2 fermes et trois ans avec sursis et une amende de deux millions de francs CFA. Un fonctionnaire de la police républicaine a été condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme et 3 ans assortis de sursis et une amende de 2 millions francs CFA.

Il faut signaler que parmi les 22 prévenus ,10 bénéficient d’une relaxe. Signalons que l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire divisionnaire Edgard Florent Agbo a été condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA pour «abus de fonction» et les six Camerounais à qui les passeports ont été délivrés ont écopé chacun de 3 ans de prison ferme et à une amende de 500.000 francs chacun. Après avoir purgé leur peine, ils seront expulsés du Bénin et sont interdits de séjour sur le territoire national pendant 10 ans.