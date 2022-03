Alors qu’il participait fin février, au congrès du parti La Nouvelle Force Nationale (NFN), Eric Houndété avait critiqué la date fixée pour la tenue des législatives de 2023, c’est à dire le 08 janvier prochain. Pour le président du parti Les Démocrates c’est une manière de perturber « les populations, dans la célébration de leurs fêtes annuelles » parce que fixer les élections au 08 janvier implique que la campagne électorale commence avant noël ou le jour de noël et que le 31 décembre on soit encore en campagne, même le 1er janvier.

«Je ne sais pas si le président du parti Les Démocrates fête jusqu’au 08 janvier »

Dans les colonnes du journal L’Evènement Précis, Victor Topanou, a répondu à l’ancien député. Pour l’universitaire, le Bénin n’organisera pas chaque année des élections le 08 janvier. « Le président du Parti Les Démocrates affirme que mettre les élections au 08 janvier n’est pas une bonne idée, comme c’est une période de fête. Je ne sais pas si le président du parti Les Démocrates fête jusqu’au 08 janvier. Pour nous le bas-peuple, dès qu’on a fini le 1er janvier, on reprend nos activités. En fait ce que je lui répondrai est que c’est une fois tous les 5 ans que cette trêve est demandée aux acteurs politiques » a déclaré l’ancien ministre de la justice.

Il pense foncièrement que ceux-ci peuvent bien faire ce sacrifice. Avec les élections générales, poursuit-il, le Bénin consacrera six mois aux élections et quatre ans et demie au développement du pays. Ce n’est rien de nouveau d’après lui puisque cela se fait déjà au Nigéria et au Ghana. Pour rappel, les élections générales auront lieu en 2026. Le 9ème législature qui sera installée en 2023, ne fera que trois ans au lieu de quatre. Quant aux maires , leur mandat sera prolongé d’un an.