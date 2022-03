L’ancien Président Donald Trump continue de faire parler de lui. Depuis son départ de la Maison-Blanche après son échec à la présidentielle de 2020, Donald Trump fait face à plusieurs affaires en justice. Ces dernières semaines, les accusations concernant l’invasion du Capitole se font de plus en plus entendre. Alors que l’ancien Président pourrait être poursuivi dans les prochains mois dans cette affaire, des élus républicains avertissent qu’une éventuelle poursuite contre l’ancien président serait considéré comme une chasse aux sorcières.

Des élus républicains donnent de la voix. Selon des sources généralement bien introduites, des élus républicains estiment que si Trump est poursuivi, cela ne serait pas vu d’un bon œil par beaucoup d’américains. Parmi eux, on peut citer les sénateurs Mike Braun, Thomas Tillis. Le jeudi dernier, le Sénateur Lindsey Graham avait déclaré au média américain The Hill que toute recommandation de poursuite émanant du comité restreint de la Chambre manquerait de crédibilité. « Je ne vois rien sortir de ce comité qui ne soit entaché de politique », avait-il déclaré.

D’autres élus républicains lui ont emboité les pas. Le sénateur Tillis va dans le même sens que l’allié de Trump et parle de chasses aux sorcières. « Tout le monde va percevoir le renvoi comme une condamnation d’un côté et ils vont le voir comme la poursuite d’une chasse aux sorcières de l’autre côté« , avait déclaré Tillis. Tandis que le Sénateur Mike Braun a déclaré que tout renvoi criminel de la Chambre « aurait probablement autant de souillure politique que possible ». « Pour moi, c’est clairement politiquement motivé », a-t-il déclaré.