Le contrat de l’ex-entraîneur national du Bénin, Michel Dussuyer a pris fin le 31 décembre 2021. La Fédération béninoise de football (FBF) dirigée par Mathurin de Chacus n’a pas renouvelé le contrat du technicien français. L’instance faîtière du football béninois a purement et simplement remercié l’entraîneur pour n’avoir pas qualifié les Ecureuils du Bénin à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Cameroun 2021) et pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Sans sélectionneur national depuis le limogeage de Michel Dussuyer en janvier 2022, le vide vient d’être comblé pour le moment par la Fédération à travers la nomination d’un entraîneur national par intérim.

Moussa Latoundji est désormais le nouvel entraîneur par intérim des Ecureuils du Bénin. En l’absence d’un sélectionneur principal à la tête des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji a été promu comme sélectionneur national par intérim de l’équipe nationale du Bénin. L’information a été rendue publique le samedi 05 mars 2022 sur la chaîne de la télévision nationale par le Secrétaire général de la Fédération béninoise de football (FBF), Claude Paqui.

Dans la seconde quinzaine du mois de mars 2022, l’équipe nationale va disputer des matches amicaux lors des journées FIFA. L’adjoint de Michel Dussuyer promu sélectionneur par intérim fera le déplacement de la Turquie avec ses poulains pour prendre part à un tournoi de football vers la fin du mois de mars 2022, ceci pour permettre à l’équipe nationale de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 qui auront lieu dans trois mois.