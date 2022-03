Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont entamé depuis ce lundi 21 mars 2022 et ce, pendant une dizaine de jours, un stage de préparation à Antalya en Turquie. Vingt-trois (23) joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji pour ce stage de préparation où on note la présence remarquable de l’ex capitaine des Ecureuils du Bénin Stéphane Sessègnon.

«Nous sommes bien arrivés en Turquie, bien installés. Le moral est haut. Nous sommes concentrés sur les matches qu’on va jouer dans les prochains jours» a déclaré ce mardi 22 mars 2022 sur Radio Bénin l’entraineur national par intérim des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji. Le stage de préparation de la sélection nationale du Bénin en Turquie est d’une importance capitale pour Moussa Latoundji car il lui permettra de revoir les automatismes des joueurs, de travailler sur la cohésion de l’équipe et le système de jeu.

Pour ce stage, quatre joueurs sont convoqués pour la première fois au sein de l’effectif des Ecureuils du Bénin .Il s’agit du gardien de but Guillaume Agbégninou de l’Association sportive valeur Omnisport (ASVO) , du défenseur Mohamed Tijani qui joue du côté de la République Tchèque , des attaquants Ange Josué Chibozo qui est dans la réserve de Juventus Turin en Italie et Tosin Ayégun qui est à FC Zurich , club de première division de la Suisse.

Le nouveau venu au sein des Ecureuils du Bénin, Tosin Ayégun, dans sa première déclaration a affirmé qu’il y a une très bonne «atmosphère avec le groupe, les amis et les coéquipiers ». « Je suis content de faire mon premier match contre le Libéria et le Togo» a-t-il fait savoir. Il faut rappeler que le Bénin affrontera ce jeudi 24 mars 2022 le Libéria et une semaine plus tard c’est-à –dire le mardi 29 mars 2022 les Eperviers du Togo.