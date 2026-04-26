Mbappé : pas de déchirure selon les premiers examens, l'IRM de lundi fixera la durée d'absence

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, a quitté le terrain à dix minutes de la fin du match opposant son club au Bétis Séville, vendredi 24 avril, sur une gêne musculaire à la jambe gauche. Le club madrilène a confirmé dans la foulée qu’il s’agissait d’une surcharge aux ischio-jambiers, écartant toute lésion grave dans l’immédiat.

L’attaquant français a lui-même demandé son remplacement après avoir interrompu sa course sur une action de jeu. Le Real Madrid a précisé que les premières évaluations n’avaient pas révélé de déchirure musculaire. Une échographie réalisée le lendemain a confirmé cette première lecture.

Une IRM pour trancher

L’imagerie par résonance magnétique, prévue ce lundi au centre médical du Real Madrid, doit permettre de préciser la nature exacte de la lésion et d’établir une durée d’indisponibilité. L’entraîneur Álvaro Arbeloa, interrogé en conférence de presse après la rencontre, a indiqué n’avoir aucune information sur la gravité de la blessure : «Il a ressenti une gêne. Nous verrons comment il évolue dans les prochains jours.» Le match contre l’Espanyol, prévu le 3 mai en Liga, devrait se disputer sans lui.

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Le Mondial en ligne de mire

La blessure survient à sept semaines de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, le 16 juin face au Sénégal. Didier Deschamps doit annoncer sa liste de convoqués dans les semaines qui suivent, ce qui rend les résultats de l’IRM déterminants au-delà du seul calendrier madrilène. Auteur de 41 buts toutes compétitions confondues cette saison, Mbappé est le meilleur buteur de Liga et la pièce centrale du dispositif offensif des Bleus.

Le diagnostic définitif attendu ce lundi déterminera si le joueur peut reprendre l’entraînement collectif rapidement ou s’il doit observer une période d’immobilisation plus longue avant toute reprise compétitive.