Marathon de Londres : le Kényan Sabastian Sawe devient le premier homme à boucler 42,195 km en 1h59:30

Le Kényan Sabastian Sawe, 29 ans, a remporté dimanche 26 avril 2026 le Marathon de Londres en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes, devenant le premier homme de l’histoire à franchir la distance officielle du marathon en moins de deux heures lors d’une compétition homologuée. Son chrono pulvérise de 65 secondes le précédent record mondial, établi par son compatriote Kelvin Kiptum au Marathon de Chicago en octobre 2023 (2:00:35), avant que ce dernier ne décède dans un accident de la route en février 2024.

Un finish solitaire après le 40e kilomètre

Sawe a couru la première moitié du parcours en 1:00:29, au sein d’un groupe de tête resserré. C’est après le 30e kilomètre qu’il a accéléré, distançant progressivement ses adversaires. L’Éthiopien Yomif Kejelcha, à ses côtés jusqu’au 40e kilomètre, a finalement cédé dans le dernier tronçon avant de franchir lui aussi la ligne sous les deux heures, en 1:59:41 — à l’occasion de ses débuts sur la distance. L’Ougandais Jacob Kiplimo a complété le podium en 2:00:28, soit sept secondes sous l’ancien record mondial. Les trois premiers ont donc tous terminé en deçà de la marque de Kiptum, une configuration inédite dans l’histoire du marathon.

«Je veux remercier la foule. Elle aide énormément. Ce que j’ai accompli aujourd’hui n’est pas pour moi seul», a déclaré Sawe à BBC Sport à l’issue de la course.

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La nuance Kipchoge

La performance de Sawe se distingue d’une tentative antérieure restée célèbre : en octobre 2019, le Kényan Eliud Kipchoge avait couru le marathon en 1:59:40 à Vienne dans le cadre du projet Ineos 1:59 Challenge, mais dans des conditions non conformes aux critères d’homologation de World Athletics — lièvres rotatifs, ravitaillement en course, absence de concurrents réguliers. Le chrono de Sawe, réalisé en compétition ouverte selon les règles en vigueur, est le premier à être soumis à la procédure de ratification de l’instance internationale.

Côté féminin, l’Éthiopienne Tigst Assefa a conservé son titre en 2:15:41, améliorant de neuf secondes le record du monde sur marathon couru exclusivement par des femmes, qu’elle détenait depuis l’édition 2025 de Londres.

Le prochain rendez-vous majeur de la saison est fixé au Marathon de Sydney, le 30 août 2026, troisième année consécutive de cette épreuve au calendrier des Abbott World Marathon Majors.