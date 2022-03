Le milliardaire américain Elon Musk avait visiblement terminé l’année 2021 en beauté. L’homme âgé de 50 ans et la chanteuse canadienne Grimes, avaient accueilli leur deuxième enfant, Exa Dark Siderael. C’est cette dernière qui a donné l’information lors d’une longue interview accordée au magazine américain Vanity Fair. Lors de cet entretien, l’artiste a indiqué que l’accouchement a eu lieu en décembre 2021.

Elle avait eu des complications durant sa première grossesse

Exa Dark Sidereal surnommée Y par ses parents est venu au monde grâce aux services d’une mère porteuse. Cela se justifie par le fait que Grimes avait eu des complications durant sa première grossesse. « J’ai fait quelques pas et je me suis effondré. C’était un peu effrayant, parce que vous ne voulez pas tomber beaucoup quand vous êtes enceinte de huit mois. Alors je rampais simplement jusqu’à la salle de bain et je rampais en arrière ou quoi que ce soit d’autre » a-t-elle confié, pensant qu’elle allait mourir quand elle portait X, puisqu’elle a eu une hémorragie.

Elon Musk et elle voulaient cependant plus d’enfants, mais la chanteuse avait peur des complications. Notons que les deux parents étaient séparés depuis quelques mois. Le patron de Tesla avait autrefois indiqué qu’il s’était « semi-séparé » de Grimes. Au cours de l’interview elle a déclaré qu’elle qualifierait l’homme le plus riche du monde de petit-ami. « Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. Nous nous voyons tout le temps… (…) Je n’attends pas des gens qu’ils comprennent » a-t-elle ajouté.