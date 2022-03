L’international footballeur Cristiano Ronaldo ne cesse de battre des records malgré ses 37 ans d’âge. En effet, alors que le quintuple ballon d’or qui a brillé depuis le début de cette année par son silence sur le terrain, s’est fait remarqué lors de la rencontre opposant le Manchester United à Tottenham, hier samedi 12 mars 2022. L’attaquant portugais a marqué les trois buts de son club, lui permettant ainsi de battre ce dernier par un score de 3-2, lors de la 29e journée du championnat d’Angleterre. CR7 a inscrit le premier but de la rencontre à la 12e minute de jeu.

Il dépasse Josef Bican

Le deuxième but a été inscrit à la 38e minute et le troisième à la 81e minute de jeu. Ces trois buts de Cristiano Ronaldo sont respectivement les 805e, 806e et 807e buts marqués par le joueur au cours de sa carrière. Avec ce dernier but, CR7 devient le meilleur butteur de l’histoire du football, dépassant l’ancien joueur tchécoslovaque Josef Bican, qui totalise 805 réalisations durant le siècle dernier. Notons que les trois buts marqués par Cristiano Ronaldo interviennent après son obtention du prix du meilleur buteur de tous les temps au Globe soccer, en janvier.

« Je n’ai jamais pensé à battre ce record »

Il s’agit d’un prix qui lui avait été décerné à l’Expo de Dubaï 2020, après avoir marqué 801 buts tout au long de sa carrière. Cette récompense était intervenu après que le joueur ait reçu un prix The Best de la FIFA, toujours au cours du mois de janvier dernier. « C’est un rêve et je tiens à remercier mes coéquipiers, notamment ceux de la sélection nationale qui ont travaillé avec moi ces vingt dernières années. Je n’ai jamais pensé à battre ce record. J’ai six buts d’avance sur ce record. C’est un prix unique de la FIFA. Je respecte cette organisation. Je remercie ma famille. Ma motivation est toujours présente, même si je vais bientôt avoir 37 ans » avait déclaré le joueur.