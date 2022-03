Alors qu’il était sur plusieurs fronts, le président français Emmanuel Macron a finalement annoncé sa candidature. Il avait jusqu’à vendredi pour l’officialiser. C’est donc chose faite. Dans une lettre publiée par les quotidiens régionaux, le président français a publié une tribune dans laquelle il explique le bien-fondé de sa candidature.

« Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd’hui comme demain de décider pour nous-mêmes… J’ai perçu partout un esprit de résistance à toute épreuve, une volonté d’engagement remarquable, une inlassable envie de bâtir. J’ai perçu en chaque lieu le désir de prendre part à cette belle et grande aventure collective qui s’appelle la France. » a-t-il entre autres déclaré.