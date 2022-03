Face à la salve de sanctions prononcées contre l’économie de son pays, le président russe Vladimir Poutine continue de contre-attaquer. En effet, selon une annonce qu’il a faite ce mercredi 23 mars, l’Union Européenne ne sera plus à même de se procurer le gaz auprès de Moscou avec l’Euro ou encore le Dollar. Il a fait savoir que selon les instructions qu’il a données, un nouveau système en roubles doit être mis sur pied.

Les pays hostiles visés

« J’ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises », a formellement déclaré le président russe lors d’une rencontre gouvernementale. «Il est clair que livrer nos marchandises à l’UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d’autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous», a-t-il poursuivi. L’homme fort de Moscou a notamment insisté sur le fait qu’il s’agisse d’une décision prise en réaction aux différentes sanctions imposées à l’économie russe.

300 milliards de dollars gelés

En effet, tous les avoirs russes évalués à 300 milliards de dollars de réserves russes détenues à l’étranger ont été gelés par les Occidentaux en guise de sanctions contre la Russie dans le cadre de l’offensive ukrainienne. On retient des instructions données par Vladimir Poutine que le nouveau système doit avoir le mérite d’être «clair, transparent». Le nouveau système également conduire à «l’acquisition de roubles sur le marché» russe des changes. Notons que le rouble qui avait perdu 20 % de sa valeur dès le début des hostilités en Ukraine s’est renforcé face à l’euro et au dollar suite à l’annonce de la décision de la Vladimir Poutine.