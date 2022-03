L’offensive lancée par la Russie contre l’Ukraine continue de faire la Une de l’actualité. En effet, profitant de sa participation ce vendredi 4 mars à une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l’alliance à Bruxelles, le patron de la diplomatie américaine s’est une fois encore prononcé sur la situation.

Si le secrétaire d’État américain Antony Blinken a tenu à marteler que l’Otan n’est pas en conflit, il a tout de même fait remarquer que l’alliance n’hésiterait pas à défendre les territoires de ses alliés. « La nôtre est une alliance défensive. Nous ne cherchons pas de conflit. Mais si un conflit survient, nous y sommes prêts et nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN », a déclaré l’officiel américain devant les journalistes.

Une guerre imprudente selon Blinken

« Du jour au lendemain, nous avons également vu des rapports sur l’attaque contre une centrale nucléaire. Cela démontre simplement l’imprudence de cette guerre et l’importance d’y mettre fin et l’importance pour la Russie de retirer toutes ses troupes et de s’engager de bonne foi dans les efforts diplomatiques. . », a poursuivi le chef de la diplomatie américaine au cours de cette sortie médiatique lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’alliance à Bruxelles.

Notons que depuis plus d’une semaine, la Russie a lancé l’assaut sur l’Ukraine. Moscou s’oppose en effet à l’intégration de l’Ukraine à l’Otan. Le président russe Vladimir Poutine a également ouvertement menacé les pays qui voudraient intervenir de n’importe quelle manière dans cette guerre aux côtés de l’Ukraine.