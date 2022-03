Quitter la Russie ou rester ? C’est le dilemme dans lequel se trouvent plusieurs entreprises américaines et européennes en Russie depuis que de lourdes sanctions économiques sont tombées sur ce pays, suite à l’invasion de l’Ukraine. Certaines ont fini par franchir le pas. Coca-Cola, Mc Donald’s, Starbucks, Apple, Ford et Boing , Ikea, Microsoftt L’Oréal ont fermé leurs magasins. Les constructeurs automobiles, Jaguar, Land Rover Mercedes Benz, Daimler et les géants du pétrole et de l’énergie Bp Shell, Equinor ont fait de même. Au total, « 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait », selon un inventaire tenu à jour par une équipe de de Yale aux États-Unis.

D’autres réfléchissent encore avant de se désengager ou non notamment Caterpillar et certaines entreprises belges françaises. PepsiCo, KFC sont également restées. Toutes ces entreprises ont investi des milliards de dollars pour entrer dans le marché russe depuis que ce pays s’est ouvert au monde suite à l’effondrement de l’Union soviétique. Pour celles qui sont parties, il s’agit d’un geste de protestation contre la guerre et de soutien au bouquet de sanctions imposées par Washington et ses alliés européens. D’autres ont pris leur décision sur la base des calculs simple de leurs chiffres d’affaires en cas de boycott de leurs produits dans les autres pays. S’ils font le choix de rester, les populations pourraient les accuser de fournir des moyens financiers au maître du Kremlin afin de poursuivre la guerre contre l’Ukraine. C’est d’abord et avant tout pour elles, une question d’images de leurs marques car elles ne veulent pas faire face aux critiques.

Mais un jour où l’autre, la guerre prendra fin. Le bruit des canons et la guerre sera rangée dans les tiroirs de l’histoire. Le cas échéant que va-t-il se passer ? Est-ce possible à ces entreprises de revenir ? Quel va être le coût de ce retour ? Comment va être la réaction des populations russes à l’égard de ceux qui les ont abandonnés lorsqu’elles étaient en pleine tourmente ? Le Kremlin a déjà menacé de compliquer la vie à toutes ses entreprises qui feront le choix du retrait. D’autres hauts responsables ont même demandé au gouvernement de nationaliser ces entreprises. En faisant le choix de partir, ces entreprises ont pris d’abord le risque bien réel de laisser la place à de nombreux concurrents chinois, Indiens et autres qui sont déjà aux aguets prêts à foncer sur le marché russe. Ensuite, elles risquent de voir tous leurs investissements partir en fumée ce qui affaiblira leurs activités à long terme et augmentera le risque d’une récession économique. Dans tous les cas, la guerre en Ukraine aura des répercussions partout et dans tous les secteurs que le monde mettra du temps à oublier.