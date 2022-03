Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité ce jeudi d’une déclaration qu’il a faite au parlement pour se prononcer sur la guerre qui est en cours depuis quelques semaines en Ukraine. Le patron de la nation Arc-en-ciel a notamment fait savoir que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord est coupable de l’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine. Pour lui, le conflit aurait pu être évité si l’Otan n’avait pas pris l’initiative de s’élargir vers l’Est malgré les différents avertissements lancés à son endroit.

« La guerre aurait pu être évitée… »

« La guerre aurait pu être évitée si l’OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants et responsables au fil des ans selon lesquels son expansion vers l’est conduirait à une plus grande, et non moins, instabilité dans la région », a déclaré le président sud-africain face aux élus de son pays. Il a par la suite insisté sur le fait que son pays ne puisse donner caution à l’usage de la force ainsi que la violation du droit international.

L’Afrique du Sud pour la médiation

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a une fois encore déclaré qu’il ne condamnerait pas la Russie comme tous les autres pays à cause de son statut de médiateur dans cette crise. L’option qu’il a choisie est de faciliter le dialogue entre les différentes parties impliquées dans la crise. Rappelons que l’Afrique du Sud faisait partie des 35 pays qui se sont abstenus lors de l’adoption de la résolution de l’ONU sur l’Ukraine.