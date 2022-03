La guerre en Ukraine continue de faire la Une des médias. En effet, selon des informations rapportées sur cette situation, plusieurs ressortissants sénégalais vivant en Ukraine ont dû quitter ce pays attaqué par la Russie. Selon les précisions apportées par certains médias, il s’agit d’une trentaine de Sénégalais qui ont rejoint la Pologne le dimanche dernier.

9 centres ouverts pour les accueils

L’Ambassadeur du Sénégal en Pologne, Papa Diop indique que ses compatriotes ont été orientés dans 9 centres ouverts par les autorités pour des admissions temporaires. Certains parmi ces Sénégalais ont rejoint Varsovie la capitale sénégalaise. La représentation diplomatique sénégalaise a pris en charge l’intégralité de leur transfert selon les informations rapportées par Pressafrik.

Notons que la situation relative à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déjà réveillé les vieux démons du racisme. Sur les réseaux sociaux, des informations font état de ce que, des autorités à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne réservent des traitements différents aux Noirs. Alors que des Blancs sont autorisés à passer la frontière, les Noirs se trouvent quant à eux bloqués.

Le racisme refait surface

Les gardes polonais n’ont pas voulu laisser rentrer dans le pays ces Noirs. Le Président en exercice de l’Union Africaine et Président de la République du Sénégal, S.E. Macky Sall, et le Président de la Commission de l’Union Africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat se sont notamment prononcés sur la question et indiquent suivre de très près la situation.

