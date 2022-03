Cela fait maintenant un mois que la guerre a démarré en Ukraine. En effet, le 24 Février dernier, des tirs ont commencé à être entendus en Ukraine après que des soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien. L’envoi de soldats russes dans le pays faisait suite à une décision du numéro un russe Vladimir Poutine de reconnaitre les séparatistes. Le bilan des victimes s’alourdit de jour en jour. Cette situation n’a pas laissé indifférente l’Allemagne qui a une nouvelle fois ce mercredi, réagi sur le sujet.

L’Allemagne donne une nouvelle fois de la voix sur le dossier ukrainien. Ce mercredi 23 Mars, le chancelier allemand Olaf Scholz s’exprimé sur la situation en Ukraine. Occasion pour le dirigeant allemand dire dire une nouvelle fois que l’Otan ne va pas intervenir directement dans la guerre. «Aussi difficile que cela puisse être, nous ne céderons pas aux exigences d’une zone d’exclusion aérienne. L’Otan ne sera pas partie à la guerre», a martelé l’officiel allemand. Cependant, il a tenu rassuré que l’Allemagne qui a accueilli déjà officiellement plus de 232.000 réfugiés ukrainiens continuera sur ce chemin. «Il est clair que les réfugiés sont les bienvenus chez nous», a affirmé le chancelier allemand.

Le chancelier allemand a également affirmé que cette guerre ne fera pas du bien non plus à la Russie et a indexé directement le Président Poutine. La «vérité est que la guerre détruit l’Ukraine mais qu’en faisant la guerre, (Vladimir) Poutine détruit aussi l’avenir de la Russie», a déclaré Olaf Scholz. «Les images qui nous parviennent chaque jour d’Ukraine sont difficilement supportables : maisons détruites, hôpitaux bombardés, villes assiégées, soldats morts et de plus en plus de civils tués et blessés, des femmes et des enfants qui fuient avec le peu qu’ils ont pu emporter devant les chars et les missiles de Poutine», a-t-il poursuivi.