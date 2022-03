Cela fait déjà plus d’un an que le Président Joe Biden a posé ses valises à la Maison-Blanche accompagné de sa famille. Le démocrate qui a succédé au républicain Donald Trump a, depuis son investiture, commencé à mettre en œuvre son programme qui veut montrer une rupture avec l’ère Trump. Ce dernier ne manque pas chaque fois qu’il a l’occasion de ‘s attaquer à son successeur qu’il juge « trop mou ». Hier mardi, le Président Joe Biden prononçait son discours sur l’état de l’union.

Discours au cours duquel il a omis de parler de Tesla, une des grandes entreprises américaines qui selon les prévisions a de beaux jours devant elle. Une situation qui n’a pas été du gout du premier responsable très actif sur les réseaux sociaux en l’occurrence Twitter où il ne manque jamais de faire passer ses idées sur certains sujets qu’il juge important. Elon Musk puisque c’est de lui qu’il s’agit n’a pas manqué de réagir après le discours de Biden sur l’état de l’union dans lequel le président a vanté les investissements combinés de 18 milliards de dollars de Ford et GM pour construire des véhicules électriques.

Dans un email à la chaine américaine CNBC, Elon Musk a déclaré que « personne ne surveille l’état de l’Union« . Par la suite, le milliardaire américain qui est le patron de plusieurs entreprises technologiques a posté un message sur le réseau social Twitter dans lequel il dit « Tesla a créé plus de 50 000 emplois aux États-Unis dans la construction de véhicules électriques et investit plus du double de GM + Ford combinés« . Le différent entre l’actuel président des Etats-Unis et l’entrepreneur qui estime que “Biden a ostensiblement ignoré Tesla” ne sera pas conjugué au passé de si tôt à en croire l’intervention du patron de Tesla.