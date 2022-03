La boîte de production Warner Bros a prévu de faire la deuxième partie du film « Je suis une légende ». L’information a en effet été rapportée par « Deadline ». On retient de cette annonce que l’acteur américain Will Smith gardera son rôle dans la première partie. Dans ce film réalisé en 2007, Will Smith essayait de survivre avec son chien dans les rues de New-York. La région avait été frappée par un virus redoutable qui avait rendues désertes les rues de la ville américaine.

Dans le film, il essayait de converser avec les rares survivants de la maladie dans la journée. La nuit, il combattait les personnes atteintes par la maladie et qui devenaient des mutants. Même si à la fin, le sort du personnage qu’incarnait Will Smith ne présageait pas d’un probable retour, le héros visiblement un moyen de survivre. Il sera rejoint par Michael B. Jordan.

Le scénario pour l’instant gardé secret

Les deux personnages seront les principaux acteurs de ce nouveau tournage. On retient également que pour l’heure, le scénario n’a pas été divulgué. Francis Lawrence pour sa part ne sera pas pour ce second tournage de « Je suis une légende ». Le scénario sera assuré par Akiva Goldsman. Il s’était en effet fait remarquer par le scénariste du premier film, adapté pour la troisième fois du roman de l’auteur de SF Richard Matheson publié en 1955. Rappelons que l’information relative à la venue prochaine de la deuxième partie de « Je suis une légende » a été confirmée parWill Smith et Michael B. Jordan.