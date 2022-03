Le procès des célèbres stars hollywoodiennes Johnny Depp et Amber Heard fait les gros titres. En effet, après plusieurs années, le procès entre les deux acteurs va bientôt commencer. A cette occasion, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, Elon Musk, va témoigner en faveur d’Amber Heard. Selon les informations du site américain Deadline, le milliardaire fera son témoignage par visioconférence. L’acteur principal du film Pirates des Caraïbes estime que son ancienne épouse, Amber Heard, a eu une relation extraconjugale avec le milliardaire.

« Elon et Amber n’ont commencé à se voir qu’en mai 2016 »

D’après lui, la liaison entre Amber Heard et Elon Musk a commencé en 2015 donc, un mois après son mariage avec l’actrice. Ces allégations sont cependant rejetées par le camp d’Elon Musk. « Elon et Amber n’ont commencé à se voir qu’en mai 2016, et même à cette époque, leurs entrevues étaient rares. Leur relation n’est devenue romantique que quelque temps plus tard » avait répondu un porte-parole d’Elon Musk. Pour rappel, Johnny Depp avait porté plainte contre Amber Heard, en mars 2019 pour diffamation, suite à la publication d’un article dans le journal américain Washington Post, en 2018.

Warner Bros l’avait viré

Amber Heard avait dit avoir été victime de violences conjugales sans mentionner le nom de Johnny Depp. En 2020, ce dernier avait été débouté dans son procès contre un tabloïd britannique qui le présentait comme un homme violent vis-à-vis de son ex-épouse. Par ailleurs, il avait été viré par les studios Warner Bros de leurs films les animaux fantastiques. « Je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner. Je respecte et ai accepté cette demande. Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel » aurait-il écrit.