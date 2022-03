La « petite amie » de quelques jours de Kanye West, Julia Fox a révélé quelques détails sur sa relation avec le rappeur. L’actrice de Uncut Gems, 32 ans, a parlé des critiques dont elle a fait l’objet après avoir été liée à l’auteur de l’album Donda 2, Ye 44 ans, dans une interview avec le New York Times. Pour l’actrice, West ne s’était pas véritablement engagé dans la relation contrairement à elle qui s’y est donnée « à 1000% ».

« Cela ne se passe que sur Internet. Je ne m’y engage pas activement. Je ne le sens pas. Je suis toujours moi à 1 000 %. Rien n’a changé, sauf, je dirai, avoir côtoyé Kanye était comme un cours accéléré sur la façon d’être célèbre ». Le couple s’est rencontré à Miami le soir du nouvel an et le jour de la Saint-Valentin, et reste de bons amis bien qu’ils ne soient plus ensemble. Suggérant que leur emploi du temps chargé a joué un rôle dans leur rupture, après avoir passé environ 15 jours ensemble, Fox a déclaré qu’elle a fait de son « mieux pour que ça marche ».

« Ce n’était tout simplement pas durable »

« J’avais déjà une vie bien remplie. Comment intégrer cette très grande personnalité à cette vie déjà pleine ? Ce n’était tout simplement pas durable. J’ai perdu environ 5 kilos en un mois ». Fox a rejeté les critiques selon lesquelles ils étaient sortis ensemble juste pour attirer l’attention. « Je veux dire, il y avait certainement des éléments qui étaient réels», a-t-elle déclaré. Quant à savoir si elle et West étaient officiellement « petit ami » et « petite amie », Fox a précisé qu’elle « ne pense pas que ces mots ne soient jamais sortis de ma bouche ».

« J’avais vraiment l’impression d’être sa petite amie »

« J’avais vraiment l’impression d’être sa petite amie. Mais c’était aussi comme si J’étais choisi pour le rôle de sa petite amie, et il me choisissait. Il était l’orchestrateur de tout cela. Cela ressemblait vraiment à un film », a-t-elle confié. « Croyez-le ou non, Kanye n’est pas la chose la plus intéressante qui me soit jamais arrivée », a souligné l’actrice.