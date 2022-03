La Corée du Nord est encore une nouvelle fois au cœur des débats. Hier, nous vous annoncions que le pays dirigé par Kim Jong-Un avait effectué son plus grand test jamais réalisé de missile balistique intercontinentale. L’information avait suscité une vive condamnation de la part de son voisin et des USA. Ce vendredi, au cours d’une interview, l’ancien vice-président américain est revenu sur le sujet et a blâmé l’actuel administration qu’il estime qu’elle ne fait pas assez comparativement à celle de Trump qui tenait tête au dirigeant nord-coréen.

Le test du missile balistique intercontinentale continue d’inquiéter plus d’un. Si après l’essai les Etats-Unis ont pris des sanctions contre la Corée du Nord et certaines entités russes, le sujet est toujours sur la table. Ce vendredi le pays a fait le point du test et le média d’Etat a rapporté les propos du leader nord-coréen qui semble défier les USA. Selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, Pyongyang est désormais prêt à freiner ou à contenir toute tentative «dangereuse des impérialistes américains». Une déclaration à ne pas prendre à la légère.

Ce même vendredi, l’ancien vice-président américain sous l’administration Trump s’est prononcé sur le sujet au cours d’une interview avec « Fox & Friends ». Pour l’ancien VP Mike Pence, le fait que l’administration Biden « suppliait » pratiquement l’Iran de réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien a été perçu par la Corée du Nord comme une capitulation. «Je crois honnêtement que, comme vous le voyez, l’administration Biden, vous savez, supplie littéralement l’Iran de réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien. Je pense que cela a envoyé un message de capitulation qu’ils entendent en Corée du Nord, et ils sont donc revenus à leur ancien cycle de provocation », a déclaré Pence.

L’ancien officiel américain n’a pas manqué de signaler que le dernier test constitue une grande préoccupation. « Le fait que pour la première fois en plus de quatre ans, Kim Jong Un ait tiré un missile balistique intercontinental qui est allé dans l’espace et a atterri dans la mer du Japon est une grande préoccupation », a déclaré M Pence ce vendredi. Il estime que l’administration actuelle ne fait pas assez comme la précédente qui a tenu tête au dirigeant nord-coréen. « La Corée du Sud a réagi avec force avec cinq lancements de missiles à courte portée différents, mais il est important de se rappeler que cela a cessé de se produire sous l’administration Trump-Pence, car nous avons tenu tête à Kim Jong Un. Nous avons mis sur lui une campagne de pression maximale« , martèle M Pence.