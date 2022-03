Après le tollé provoqué par son conseil donné aux femmes, Kim Kardashian essaie de rattraper le coup. « J’ai les meilleurs conseils pour les femmes d’affaires… Lève ton gros C*l et travaille. On dirait que personne ne veut travailler ces jours-ci. Nous nous (les Kardashian – Jenner) concentrons sur le positif. Nous travaillons d’arrache-pied. Si c’est ce que vous pensez, alors désolé. Nous n’avons tout simplement pas l’énergie pour cela. Nous n’avons pas besoin de chanter, de danser ou d’agir; nous vivons notre vies – et, nous avons réussi. Je ne sais pas quoi vous dire » avait déclaré Kim Kardashian.

Critiquée sur la toile, notamment à cause de son parcours, Kim Kardashian s’est finalement résolue à réagir. Pour la star, ex de Kanye West, ses propos ont été sortis de leur contexte. Elle s’adressait à Robin Roberts lors d’une mini-interview. « Mon message s’adressait à tous ceux et celles qui veulent réussir dans la création d’une entreprise ou d’une marque venant de cet espace très spécifique (téléréalité ou la renommée des médias sociaux) : travaillez dur. Ce n’est pas facile. Vous ne vous contentez pas de publier quelque chose sur les réseaux sociaux et du jour au lendemain, vous connaissez le succès… Ma déclaration n’a jamais été destinée à être une déclaration générale ou même à faire allusion à l’idée que les femmes ne travaillent pas déjà dur – et je suis désolée qu’elle ait été reçue de cette façon. » a-t-elle déclaré.