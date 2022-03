La police secrète chinoise est accusée d’avoir espionné la patineuse artistique olympique américaine Alysa Liu et son père Arthur Liu. Selon des informations rapportées par les journalistes Robert Legare et Jeff Pegues de CBS News, trois plaintes pénales distinctes ont été déposées devant un tribunal fédéral. Le document indique que ceux qui ont opéré pour les renseignements chinois ont poursuivi harcelé et espionné des ressortissants chinois vivant à New York et aux États-Unis.

Au total, cinq personnes sont visées par cette action et sont accusées d’avoir opéré de commun accord avec les renseignements chinois. A en croire les confidences qui ont été faites par le père de la jeune fille à Associated Press, la police fédérale américaine l’aurait averti en octobre dernier. Il aurait alors fait l’option de ne rien dire à sa fille qui se préparait activement pour sa participation aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Pékin au mois de février dernier.

La Chine réfute les accusations

« Nous pensions qu’Alysa avait de très bonnes chances de faire partie de l’équipe olympique et nous avions vraiment très peur », avait-il martelé. Les autorités chinoises ont quant à elles balayé du revers de la main toutes les accusations formulées contre elles. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian faisait savoir qu’en réalité, il n’a aucune maîtrise du sujet. « La Chine demande toujours aux citoyens chinois de respecter les lois et réglementations des pays d’accueil, et nous ne demanderons jamais à nos citoyens de s’engager dans des activités qui violent les lois locales », a-t-il lancé devant les journalistes au sujet de l’accusation portée par les États-Unis.