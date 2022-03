La Chine s’est fait remarquer ces dernières années de par ses progrès dans plusieurs domaines. Parmi ces derniers figure le spatial, dans lequel le pays a investi de grands moyens. Dans ce cadre, Pékin était parvenu à mettre au point un hélicoptère spatial, l’année dernière. Cela fait de la Chine, la seconde puissance après les Etats-Unis à détenir un tel dispositif.

L’ILRS sera aussi un orbiteur

Il s’agissait d’un appareil qui est appelé « Drone de croisière sur Mars » et qui présente les caractéristiques similaires à l’appareil américain Ingenuity. Par ailleurs, la Chine est allée plus loin dans ce domaine en coopérant avec la Russie en matière de recherche sur la lune. Les deux pays se sont en effet associés pour la construction d’une station de recherche lunaire (ILRS). En plus d’être une base qui sera sur la lune, cette dernière sera aussi un orbiteur. Au cours d’un point de presse, le directeur adjoint de l’agence spatiale chinoise Wu Yanhua, avait indiqué que la Chine et la Russie prévoient de terminer la construction pour la nouvelle station de recherche lunaire d’ici 2035.

« Celui qui dirige dans l’espace établit les règles »

Cependant, ces avancées réalisées par la Chine ne sont pas vues d’un bon œil par des responsables américains, qui se montrent inquiets. Au cours de la conférence Lasso the Moon de l’US Space Force Association qui a eu lieu à Houston hier lundi 28 février 2022, Brian Babin, représentant républicain du Texas, a refusé que la Chine soit le pays qui établit les règles sur la planète. « Celui qui dirige dans l’espace établit les règles. Et pour ma part, je ne veux pas que le Parti communiste chinois établisse nos règles » a-t-il déclaré. L’élu américain s’est montré contre le fait de céder plus de territoire à d’autres Etats notamment à la Chine. Pour lui, « la Chine est un problème, et plus ils priorisent l’espace, plus ils deviendront un problème ».

