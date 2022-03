D’ici 2 ans, l’agence spatiale américaine annonce que plusieurs milliers de planètes devraient être trouvées. Ces informations viennent en effet du vaisseau spatial de chasse aux exoplanètes de l’agence TESS. Ce télescope spatial a été conçu pour procéder à la chasse des mondes non découverts. Lancé depuis 4 ans, le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a déjà réussi à trouver près de 5 000 mondes de toute sorte.

Des géantes gazeuses, des mondes de glace de type Neptune et des soi-disant Super-Terres ont également été découverts. Selon les prévisions qui sont faites par l’équipe de recherche, la sonde découvrira plusieurs milliers de mondes supplémentaires au cours de ses trois missions programmées. Au cours de la mission qui s’est déroulée de 2018 à 2020, les chercheurs s’attendent à la découverte de 4 719 exoplanètes.

12 519 exoplanètes

Mais les premières et secondes missions de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ont permis la découvert de 3 707 et 4 093 mondes supplémentaires. On retient tout de même des prochains résultats de cette mission qu’environ 12 519 exoplanètes, y compris des dizaines de mondes semblables à la Terre peuvent venir des microbes extraterrestres. Pour l’heure, la recherche a été publiée dans la revue préimprimée Arxiv et n’a pas encore été évaluée par les pairs.