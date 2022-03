L’agence spatiale américaine, la NASA, a mis au point sa fusée lunaire Space Laucnh System, pour Artemis 1 sa première mission spatiale de retour des humains sur la lune. Il s’agit en effet de la grande fusée Space Launch System (SLS), qui a roulé jusqu’à la rampe de lancement le jeudi 17 mars 2022, au Kennedy Space Center (KSC), en Floride. Au moment où la NASA a fait rouler la nouvelle fusée jusqu’à la rampe de lancement, elle était surmontée d’un vaisseau spatial Orion. Le déploiement de la fusée a été confirmé par le satellite Pléiade Neo, utilisé par Airbus, la compagnie aérospatiale européenne.

Les deux engins mesurent 98 mètres

Les images capturées par le satellite de SLS et du vaisseau Orion sur la rampe ont été partagées par Airbus. Les deux engins mesurent 98 mètres. Notons que le déploiement de la nouvelle fusée permettra à la NASA de la tester avant son lancement effectif qui devrait avoir lieu au cours du mois de mai 2022. Notons que la National Aeronautics and Space Administration (NASA) travaille depuis plusieurs mois pour son programme Artemis, qui a pour but de ramener les humains sur la lune. Au cours de la première mission Artemis 1, qui se fera sans équipage, SLS et Orion seront utilisés.

Pour rappel, le déploiement de la nouvelle fusée intervient après que l’agence spatiale américaine ait annoncé son projet d’envoyer des noms autour de la lune. La NASA avait lancé la collecte des noms depuis un moment. Ceux-ci seront tous stockés sur une clé USB qui seront envoyés sur la lune. Cette initiative fait également partie d’Artemis 1. L’annonce avait été faite par Kathryn Hambleton, porte-parole de la NASA. « Nous espérons que c’est une façon d’exciter les gens et de les amener et d’inspirer la prochaine génération, la génération Artemis » avait-elle déclaré.