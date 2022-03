L’agence spatiale américaine, la NASA, donne l’opportunité à tout le monde d’envoyer son nom sur la lune. En effet, l’agence fédérale collecte des noms qui seront stockés sur une clé USB et qui seront envoyés sur la lune. Ce projet entre dans le cadre du programme Artemis qui a pour but d’envoyer des astronautes sur la lune. Cependant, l’initiative qui consiste à envoyer les noms sur cette dernière fait partie d’Artemis I, la première mission du programme Artemis. Cette mission se fera sans équipage à bord du vaisseau.

La date de lancement n’a pas été annoncée

Selon les informations de Kathryn Hambleton, porte-parole de la NASA : « Nous espérons que c’est une façon d’exciter les gens et de les amener et d’inspirer la prochaine génération, la génération Artemis ». Elle a par ailleurs précisé que la clé USB doit être et emballée sur le vaisseau spatial, près d’un mois avant la date de lancement. Par contre, celle-ci n’a pas encore été annoncée. Notons que pour la mission Artemis I, Kathryn Hambleton a indiqué que la NASA a déjà recueilli plus d’un million de noms.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’on entend parler du programme Artemis de la NASA. Le 22 octobre 2021, l’agence américaine a annoncé qu’elle reprendra la route vers la lune dès cette année 2022. La mission Artemis 1 avait initialement été fixée pour février dernier. Cependant, elle a été reportée à une date ultérieure. D’après les informations apportées sur cette mission, la fusée Space Launch System contiendra une sonde équipée d’une caméra. Après le détachement du module Orion d’Artemis I du lanceur, la sonde sera déployée.