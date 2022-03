Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie fait face à une pluie de sanctions des occidentaux qui ont dès les premières heures critiqués la décision de Poutine d’envoyer des soldats russes en Ukraine. La Russie était un grand exportateur et importateur, les prix des matières premières ont déjà bondi en raison des sanctions occidentales concernant la guerre en Ukraine. Nous apprenons que la Russie a décidé de bloquer certaines exportations vers les pays occidentaux avec qui le pays ne s’entend pas sur le dossier ukrainien.

Après la pluie de sanctions occidentales, la Russie ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Selon nos sources, le président russe Vladimir Poutine a pris une importante décision hier en réponse aux sanctions occidentales prises pour asphyxier le pays qui est en guerre en Ukraine. Mais le pays qui a affirmé qu’il s’y était préparé depuis un moment a décidé de bloquer certaines exportations et importations en réponse aux différentes sanctions imposées au pays. Le président russe Vladimir Poutine a signé une ordonnance interdisant les exportations de certains biens et matières premières dans la journée d’hier mardi.

L’ordonnance comprend une interdiction ou des restrictions sur « les exportations en dehors du territoire de la Fédération de Russie et (ou) les importations vers le territoire de la Fédération de Russie de produits et (ou) de matières premières », selon une traduction de l’ ordonnance publiée mardi par l’agence de presse Interfax. Le document indique que l’interdiction entre en vigueur immédiatement mais ne donne pas de précision sur les biens et matières premières concernés par les restrictions. Le Kremlin a ordonné au gouvernement de dresser une liste des pays étrangers qui seront soumis aux restrictions, a ajouté Interfax. Pour rappel, la Russie est un important exportateur de matières premières, notamment de pétrole, de gaz, de blé et de métaux.