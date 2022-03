Alors que les combats font rage autour de Kiev et quelques villes ukrainiennes, la Russie veut également empêcher les voisins de l’Ukraine de lui venir en aide. À commencer par l’OTAN qui pourrait être tentée d’imposer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine; le pouvoir russe a affirmé que toute intervention du genre entraînerait une réponse de Moscou. Mais l’OTAN a rejeté l’appel du président Zelensky, provoquant la fureur de ce dernier.

« Toutes les personnes qui mourront à partir de ce jour mourront aussi à cause de vous. A cause de ta faiblesse. À cause de votre désunion… Sachant que de nouvelles frappes et de nouvelles victimes sont inévitables, l’OTAN a délibérément décidé de NE PAS instaurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. » a déclaré, très amer, Volodymyr Zelensky. Mais ces dernières heures, la Russie a décidé d’avertir un autre pays : la Roumanie. Les militaires russes affirment que des avions ukrainiens auraient décollé depuis ce pays. Dimanche, la Russie a mis en garde la Roumanie (pays membre de l’OTAN) et les voisins de l’Ukraine contre l’accueil d’avions militaires de Kiev, affirmant qu’ils pourraient finir par être impliqués dans le conflit armé.

Un avertissement lancé aux voisins

« Nous savons avec certitude que des avions de combat ukrainiens ont volé vers la Roumanie et d’autres pays voisins. L’utilisation du réseau d’aérodromes de ces pays pour baser l’aviation militaire ukrainienne avec le recours ultérieur à la force contre l’armée russe peut être considérée comme l’implication de ces États dans un conflit armé », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, lors d’un point de presse. Une déclaration qui a fait réagir le premier ministre roumain Nicolae Ciuca.

« C’est de la pure rhétorique destinée à détourner l’attention de ce qui se passe réellement sur le terrain : des civils tués, les règles du conflit armé bafouées » a retorqué M. Ciuca. Il a rappelé un incident signalé par l’armée roumaine le 24 février lorsqu’un avion de chasse ukrainien a été intercepté dans l’espace aérien roumain et contraint d’atterrir. L’incursion avait finalement été due à un problème technique. L’avion a pu repartir mais désarmé et l’incident a été rendu public.