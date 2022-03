Le gouvernement russe a adopté une liste des pays et territoires étrangers effectuant des actions hostiles contre la Russie, ses entreprises et ses citoyens, a annoncé lundi le service de presse du gouvernement. La liste comprend notamment les États-Unis, le Canada, les pays de l’UE, le Royaume-Uni, l’Ukraine, le Monténégro, la Suisse, l’Andorre, l’Albanie, l’Islande, le Liechtenstein, le Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Macédoine du Nord, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Micronésie, la Nouvelle Zélande, Singapour et Taïwan rapporte l’agence TASS.

La liste a été rédigée dans le cadre du décret du président russe du 5 mars 2022 « Sur les modalités provisoires de la mise en œuvre des engagements vis-à-vis des créanciers étrangers« . Après la mise en place des sanctions contre la Russie, Vladimir Poutine avait réagi : « Ces sanctions qui sont imposées s’apparentent à une déclaration de guerre, mais Dieu merci, on n’en est pas arrivé là »