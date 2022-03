Des responsables américains ont déclaré au Washington Post que l’armée russe était responsable d’une cyberattaque contre un service Internet par satellite européen qui a affecté les communications militaires ukrainiennes au début de l’offensive militaire russe. Le piratage a affecté le réseau haut débit par satellite KA-SAT, propriété de Viasat, une société américaine de communications par satellite.

Le 24 février, jour du début de l’invasion russe de l’Ukraine, le réseau KA-SAT a été touché par des pannes qui ont affecté l’Ukraine et les régions environnantes en Europe. Quelques jours plus tard, Viasat a imputé les pannes à un « cyberévénement », mais n’a pas donné plus de détails. Récemment le président américain Joe Biden a lancé des avertissements à ses alliés européens concernant de problables cyberattaques russes contre leurs installations. Des consignes similaires ont été émises en direction des entreprises américaines qui sont appelées à prendre des mesures pour éviter ou se protéger contre les attaques russes, citant des données fournies par les renseignements américains.

Pour rappel, SpaceX d’Elon Musk a livré des matériels pour permettre à l’Ukraine de rester connecté à internet en cas d’attaque de la Russie. Depuis des échanges entre Elon Musk et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu lieu, et le milliardaire américain a même été invité en Ukraine à la fin de la guerre.