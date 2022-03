Ce mercredi matin, le gouvernement béninois annonce sur son site officiel, la réussite de sa première émission obligataire à maturité de 20 ans sur le marché financier de l’Uemoa. Il s’agit d’une opération d’émission simultanée d’emprunt obligataire lancée le 14 février 2022. La première arrive à échéance dans 15 ans. Elle est de 60 milliards de Fcfa. La seconde est de 90 milliards de Fcfa et arrive à maturité dans 20 ans. Le total du montant mis en adjudication est de 150 milliards de Fcfa.

« Le Bénin par cette opération réussit un double-exploit sur le marché financier régional »

Les investisseurs de l’Uemoa ont suffisamment participé à l’opération. Le montant global des soumissions était de 155.389.250 000 francs Cfa soit un taux de couverture de 103,60%. Selon le communiqué gouvernemental, « le Bénin par cette opération réussit un double-exploit sur le marché financier régional, en surclassant la maturité la plus longue actuelle sur le marché via une émission à 20 ans et en émettant à un taux de rendement inférieur au taux le plus bas actuel du marché pour la maturité de 15 ans ».

Le document explique par ailleurs le choix du Bénin d’aller sur des maturités longues sur le marché financier de l’Uemoa. On retient que cela participe non seulement à la stratégie proactive de gestion de la dette par le pays , mais aussi à la volonté du gouvernement de contribuer davantage à une nouvelle dynamique financière sur le marché de titre local de l’Uemoa.