Une vidéo diffusée sur la toile montre le chanteur nigérian Timaya arrêté par des forces de l’ordre quelques heures après avoir été accusé d’avoir blessé une femme lors d’un délit de fuite à Lagos. La star a été vivement critiquée sur la toile lorsqu’une dame a posté en ligne une vidéo de sa sœur saignant du visage alors qu’elle était allongée sur un lit d’hôpital.

La femme a accusé Timaya d’avoir frappé sa sœur avec sa voiture et de s’être enfui, la laissant à son sort. Elle a affirmé que Timaya avait heurté la voiture de sa sœur quand elle est sortie de sa voiture pour s’expliquer avec lui, il l’a heurtée avec sa voiture et s’est enfui. Elle a ensuite partagé des captures d’écran de ses messages à Timaya sur Instagram après l’incident et ce dernier l’aurait bloqué sur le réseau social. Sur la toile ce dernier a ignoré les accusations et n’a pas abordé le sujet. Quelques heures plus tard il était arrêté par les forces de l’ordre.