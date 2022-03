Cela fait plus de deux ans que le monde fait face à une crise sanitaire. Le covid-19 a endeuillé des millions de familles dans le monde depuis le début de la pandémie. Pour contrer la propagation du virus, des vaccins ont été mis au point par plusieurs laboratoires. Dans la plupart des pays du monde, des campagnes de vaccination de masse ont débuté et à ce jour près de 5 milliards de personnes dans le monde ont été vaccinés complètement. Pfizer l’un des laboratoires qui a produit un vaccin contre le coronavirus a enregistré près de 22 milliards de dollars en 2021. Cette même année, la rémunération du patron de ce laboratoire a bondi de 15 % par rapport à l’année précédente.

Près de 22 milliards de dollars de bénéfices enregistrés par Pfizer en 2021. Ce chiffre représente le double de l’année précédente. Les ventes du vaccin contre le Covid de Pfizer ont totalisé 36,7 milliards de dollars en 2021 et représentent environ 45 % de son chiffre d’affaires annuel de 81,2 milliards de dollars. Nous apprenons de sources généralement bien introduites que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a reçu une rémunération totale de 24,3 millions de dollars pour 2021.

M Bourla a reçu une prime de 8 millions $ en espèces en plus de son salaire de 1,69 million de dollars. Il a également reçu des actions et des options totalisant 13,2 millions de dollars ainsi que 1,38 million de dollars en autres rémunérations. Le total des avoirs en actions de PDG de Pfizer, soit près de 597 000 actions, valent plus de 32 millions de dollars au cours de clôture de jeudi de 54,24 dollars. Il a également droit à un parachute doré d’une valeur de près de 113 millions $ au 31 décembre, si l’entreprise est vendue et qu’il perd son emploi en conséquence.