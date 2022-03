L’ancien chef de la diplomatie américaine, sous Trump, Mike Pompeo après une visite cette semaine à Taipei a déclaré que les États-Unis devraient reconnaître diplomatiquement Taïwan comme « un pays libre et souverain ». Jusqu’à ce jour, les Etats-Unis n’entretiennent aucune relation diplomatique officielle avec l’île a qui ils fournissent des armes pour se défendre en cas d’attaque.

Selon l’ancien Secrétaire d’Etat américain, une invasion chinoise de Taïwan dépendrait de « la volonté du monde occidental de démontrer que les coûts pour Xi Jinping s’engageant dans ce type d’activité sont tout simplement trop élevés ». Taïwan vit sous la menace constante de Pékin, qui revendique la souveraineté sur l’île et jure de s’en emparer un jour, par la force si nécessaire. Mercrdi, Donald Trump avait déclaré qu’il pensait que la Chine envahirait Taïwan, affirmant qu’il s’attendait à ce que cela se produise le plus tôt possible. Pour le 45e président américain, une invasion de l’île se produira le plus tôt « parce qu’ils voient à quel point les États-Unis sont dirigés de manière stupide ».

Divagations sauvages et absurdités

Pompeo était arrivé mercredi sur l’île pour une visite à un moment de montée des tensions entre Washington et Pékin à la fois à propos de Taïwan et de la crise déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine. Pékin a critiqué vendredi Pompeo pour ses propos, le qualifiant « d’ancien homme politique dont la crédibilité a fait faillite ». « Les divagations sauvages et les absurdités de ce genre de personnes ne prévaudront jamais », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

« La reconnaissance d’une réalité indéniable »

Washington est resté l’allié le plus important de Taipei et le principal fournisseur d’armes bien qu’il n’ait pas reconnu l’île diplomatiquement. Mais Pompeo a déclaré que cette décision « ne concerne pas la future indépendance de Taiwan, mais la reconnaissance d’une réalité indéniable et déjà existante ». Par ailleurs, Pékin considère une déclaration formelle d’indépendance comme quelque chose qui franchirait sa « ligne rouge » et a averti qu’un tel acte pourrait déclencher une guerre.